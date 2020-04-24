Молодой Танос может появиться в "Вечных"

Новости культуры:Танос относится к третьему поколению Вечных, на ряду с Икарисом и Теной (главными действующими персонажами в будущем фильме).

Казалось, в "Мстителях: Финал" история суперзлодея Таноса в киновселенной Marvel подошла к концу, но не исключено, что он еще вернется на экраны в каком-нибудь из фильмов, действия которого будут происходить в прошлом. В пользу этого высказался и один из создателей Безумного титана Джим Старлин. В недавнем интервью ComicBook он сказал, что Танос вполне может стать одним из персонажей предстоящего фильма Marvel "Вечные":

Ну, как я понимаю, его история еще не закончена. Кажется, об этом уже было объявлено ранее. Думаю, молодой Танос появится в "Вечных". Я помню, что где-то читал об этом.

Возможно, Старлин всего лишь ссылается на какие-то неподтвержденные слухи, но вместе с тем автор комиксов объяснил, почему он считает целесообразным появление Таноса в "Вечных":

Этот герой принес создателям фильмов кучу денег, так что я не думаю, что они отправят его в отставку в ближайшее время. Как правило, персонажи комиксов живут очень долго — во всяком случае дольше, чем обычные люди. Я бы поставил на то, что в будущем мы Таноса еще увидим.

Интересно, что изначально Marvel Studios планировала показать ранние годы жизни Таноса в фильме "Мстители: Война бесконечности", но от этих планов в итоге отказались из-за ограничений по хронометражу. Возможно, эта идея будет воплощена именно в "Вечных", релиз которых был перенесен на февраль 2021 года.