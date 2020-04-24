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Это еще не конец: "Страшные истории для рассказа в темноте" получат продолжение

Это еще не конец: "Страшные истории для рассказа в темноте" получат продолжение
19:50 Сегодня Телеграф www.popcornnews.ru Фото: twitter.com

Новости культуры:Кинокомпания Paramount уже работает над второй частью фильма "Страшные истории для рассказа в темноте", который вышел на экраны в августе 2019 года.

По данным The Hollywood Reporter, кинокомпания Paramount начала работу над второй частью фильма "Страшные истории для рассказа в темноте".

Согласно имеющейся информации, над сиквелом будет работать практически та же команда, что создала оригинальный фильм. Режиссером будет Андре Овредал, а сценарий напишут Дэн и Кевин Хейгманы. Гильермо Дель Торо разработает концепцию и сюжет картины, но пока неизвестно, вернется ли он на пост продюсера. Ведь в настоящий момент он работает над собственным проектом - фильмом в жанре нуар "Аллея кошмаров" по одноименному роману Уильяма Грэшема.

Первый фильм "Страшные истории для рассказа в темноте" вышел в августе 2019 года. При бюджете 25 миллионов долларов он собрал в прокате чуть более 100 миллионов.

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Фильм основан на рассказах из одноименного сборника городских легенд Элвина Шварца. Сборник состоит из трех томов, в каждый из которых вошло от 25 до 30 рассказов, из них в первый фильм вошли только пять. Поэтому у сценаристов сиквела есть большой выбор, какие истории использовать во второй части.

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Фильм, Гильермо Дель Торо, Paramount, Сиквел, Продолжение, "Страшные истории для рассказа в темноте".
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