Это еще не конец: "Страшные истории для рассказа в темноте" получат продолжение

Новости культуры:Кинокомпания Paramount уже работает над второй частью фильма "Страшные истории для рассказа в темноте", который вышел на экраны в августе 2019 года.

По данным The Hollywood Reporter, кинокомпания Paramount начала работу над второй частью фильма "Страшные истории для рассказа в темноте".

Согласно имеющейся информации, над сиквелом будет работать практически та же команда, что создала оригинальный фильм. Режиссером будет Андре Овредал, а сценарий напишут Дэн и Кевин Хейгманы. Гильермо Дель Торо разработает концепцию и сюжет картины, но пока неизвестно, вернется ли он на пост продюсера. Ведь в настоящий момент он работает над собственным проектом - фильмом в жанре нуар "Аллея кошмаров" по одноименному роману Уильяма Грэшема.

Первый фильм "Страшные истории для рассказа в темноте" вышел в августе 2019 года. При бюджете 25 миллионов долларов он собрал в прокате чуть более 100 миллионов.

Фильм основан на рассказах из одноименного сборника городских легенд Элвина Шварца. Сборник состоит из трех томов, в каждый из которых вошло от 25 до 30 рассказов, из них в первый фильм вошли только пять. Поэтому у сценаристов сиквела есть большой выбор, какие истории использовать во второй части.