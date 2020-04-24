Режиссер "Стражей Галактики" назвал десятку любимых "недооцененных" сериалов

Новости культуры:Американский режиссер Джеймс Ганн уверен, что все перечисленные им шоу можно посмотреть во время карантина.

Американский режиссер Джеймс Ганн, известный работой над обоими фильмами "Стражи галактики", на своей странице в Twitter 23 апреля составил топ-10 самых недооцененных сериалов последних лет.

На первой строчке, по версии Ганна, находится комедийная драма "Патриот" Стивена Конрада, которую режиссер порекомендовал поклонникам сериала "Лучше звоните Солу".

На второе место он поставил "детское шоу для взрослых" под названием "Чудошоузен". На третьем месте оказалась драма "Королевство" о семье борцов MMA.

Далее создатель "Стражей Галактики" упомянул реалити-шоу The Joe Schmo Show ("Шоу дурака Джо") и многосерийный документальный фильм Karachi Kops ("Копы из Карачи"), повествующий о суровых буднях пакистанских полицейских.

Также Ганн отметил комедию "Мастера вечеринок" о начинающих голливудских актерах, которые работают официантами, криминальную драму "Правосудие" в духе вестернов и проект The Vice Guide to Everything ("Гид по всему от Vice").

Он также рассказал о проекте "От первого лица" и британской криминальной драме "Счастливая долина". Последнюю он назвал улучшенной версией американского сериала "C.S.I. Место преступления".