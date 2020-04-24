На онлайн-фестивале Docudays пройдет правозащитная программа RIGHTS NOW

Новости культуры:На Международном фестивале документального кино Docudays UA пройдет правозащитная программа RIGHTS NOW.

С 25 апреля по 3 мая во время 17 Международного фестиваля документального кино о правах человека Docudays UA продлится правозащитная программа RIGHTS NOW.

В течение 9 дней онлайн-фестиваля на главной странице docudays.ua и на официальном канале Укринформа в YouTube пройдут онлайн-трансляции главных дискуссий RIGHTS NOW! Все события правозащитной программы будут проходить с переводом на языке жестов, что стало возможным в партнерстве с ОО "Відчуй".

25 апреля (4:30-15:30) COVID-19: готовы ли мы поступиться своими правами?

Ограничения, принятые правительством в условиях карантина, существенно изменило нашу жизнь. Мы должны приспособиться к новым условиям повседневности, хотя, возможно, не все правила карантина кажутся нам оправданными и необходимыми. Свобода передвижения, право на охрану здоровья, доступ к информации, медицинские нужды лиц без определенного места жительства, защита от коронавируса пленных и лиц, находящихся в местах лишения свободы. Являются ли эти ограничения пропорциональными, не создают ли они дополнительной угрозы для отдельных групп людей? Соблюдает ли права человека Украинское государство при разработке мер реагирования на пандемию COVID-19? Как нам защитить свои права в условиях чрезвычайного положения? А также, как помочь заключенным, которые находятся на оккупированных территориях Крыма и Донбасса? Об этом поговорим во время дискуссии.

26 апреля (18:30-19:30) Кампания против кибербуллинга. Истории успешного противодействия

Каждый пятый подросток признает себя жертвой кибербуллинга (данные ЮНИСЕФ за 2018 год). В законе о буллинге хотя и включен компонент "электронные коммуникации", но предлагаемые законом меры против онлайн-травли являются недостаточными. Именно поэтому команда Международного фестиваля документального кино о правах человека Docudays UA начала Всеукраинскую кампанию против кибербуллинга.

Во время дискуссии организаторы представят новое аналитическое исследование, в котором собраны ключевые рекомендации правительству о предупреждении и противодействии кибербуллингу, а зрители увидят первые в Украине антиКибербуллинговые мультики. Дискуссия организована совместно со Службой образовательного омбудсмена.

28 апреля (18:30-19:30) Детям не место на войне!

В Украине шестой год продолжается война. Аннексия Крыма, военные действия в Донецкой и Луганской областях... Эта война у многих детей забрала детство. Дети погибают, получают инвалидность, теряют родителей и близких родственников, крышу над головой, страдают от голода, не могут вовремя получить медицинскую помощь, становятся жертвами торговли людьми. Война всегда является причиной грубого нарушения прав ребенка. И российская агрессия в Украине - не исключение. Как Украина защищает права детей в условиях вооруженного конфликта, на какую помощь от государства получают дети в серой зоне, - об этом поговорим во время дискуссии.

29 апреля (8:30-19:30) Насилие в семье: как помочь детям?

42% родителей считают, что психологическое насилие над детьми является допустимым с учебной целью (отчет ЮНИСЕФ 2018 года). В нашем обществе физическое и психологическое насилие воспринимается как социальная норма. Жестокое обращение с детьми - привычное явление. Случаи, когда детей бьют на улице, или же унижают и оскорбляют, - не единичны. Как защитить ребенка в ситуации насилия в семье и как объяснить украинским родителям, что применение физической силы - это не норма? В дискуссии примут участие представители полиции, психологи, представители государственных и общественных организаций. Вместе мы обсудим действенные механизмы уменьшения случаев семейного насилия над детьми. И механизмы защиты и оказания помощи ребенку в таких случаях.

30 апреля (18:30-19:30) Подростковый активизм: плюсы, минусы, подводные камни

В прошлом году в Ривном 16-летнюю Дарью Коцюрубу и еще одного активиста задержала полиция за пикет с требованием импичмента президента. Похищением угрожали молодому активисту, который выступил против незаконной застройки Протасового Яра Романом Ратушным. За последние два года в Украине убиты 4 общественных активиста. Самому младшему из них - Николаю Бычку было 23 года. Как изменилась ситуация с безопасностью подростковых акций за последние годы? Как власти расследуют случаи преследования молодых активистов? Могут ли подростки заявить о своей позиции открыто, не подвергая себя опасности? И чем рискуют молодые люди, которые решили протестовать во время уроков?

1 мая (18:30-19:30) ВИЧ-позитивный статус - не приговор

Каждый сотый человек в возрасте от 15 до 49 лет, по оценкам Центра общественного здоровья Минздрава Украины, — инфицирован ВИЧ. Это один из самых высоких показателей среди стран Европы. Но даже официальные цифры неточные, ибо человек может быть носителем вируса и не знать об этом годами. А узнать свой статус только на третьей или четвертой стадиях болезни. Относительно распространения ВИЧ в Украине существует множество мифов, один из самых распространенных - ВИЧ передается в быту. Ошибочные представления об этом заболевании влияют на отношение к людям с ВИЧ, которые часто скрывают свой статус, чтобы избежать дискриминации. А дети с ВИЧ-положительным статусом - это почти всегда неприятие и дискриминация. В дискуссии попробуем разрушить стереотипы и развенчать мифы. Поговорим, как обеспечить право на недискриминацию детей с ВИЧ-положительным статусом. Почему родители отказываются от антиретровирусной терапии, которая является бесплатной в Украине и может обеспечить ВИЧ-инфицированным детям полноценную жизнь? А также подумаем, как помочь детям с ВИЧ-положительным статусом реализовать их права, в частности, на образование.