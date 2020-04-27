Deadline назвал самый прибыльный фильм 2019 года

Новости культуры:"Мстителей" назвали самым прибыльным фильмом прошлого года.

Издание Deadline составило список самых прибыльных фильмов прошлого года. Составители рейтинга подчеркивают, что самый прибыльный фильм определяется не кассовыми сборами, а суммой, которая осталась после вычета из них издержек на его производство.

Так, самый прибыльным фильмом прошлого года стали "Мстители: Финал", которым удалось заработать 890 миллионов долларов. Издание отмечает, что фильму удалось не только стать самым прибыльным в 2019, но и удостоиться звания "культурного феномена", который вряд ли кому-то удастся превзойти в ближайшее время.

Так, картина стартовала с кассовыми сборами в размере 1,2 миллиарда долларов в мировом прокате. А к концу июня прошлого года ее кассовые сборы достигли 2,797 миллиарда долларов, что позволило "Мстителям" подвинуть "Аватар" с пьедестала самого кассового фильма всех времен.

На втором месте в списке разместился мультфильм "Холодное сердце 2", который заработал 599 миллионов долларов. Он также стал самым кассовым мультфильмом в истории, собрав в мировом прокате 1,45 миллиарда долларов.

Закрывает тройку лидеров "Король лев" с 580 миллионами долларов прибыли.

В первую пятерку рейтинга вошли также "Джокер", "Капитан Марвел" и "История игрушек 4".

Напомним, "Мстители: Финал" были названы фильмом года по версии премии People's Choice Awards, победители которой определяются зрительским голосованием. "Мстители" также были названы лучшим фильмом года. Картина также получила награду как лучший экшн-фильм, а Роберт Дауни-младший был назван лучшим актером.