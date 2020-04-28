"Добро пожаловать": Disney готовит к выпуску фильм с темнокожим принцем

Новости культуры:Компания Disney готовит к выпуску свой первый фильм с темнокожим принцем - его роль исполнит Нил Фитч, известный по фильму "Это мы".

Проект получил название "Secret Society of Second-Born Royals" (Тайное общество второрожденных членов королевской семьи).

Фитч сыграет принца по имени Тума. Он уже подтвердил в соцсетях свое участие.

"Добро пожаловать, первый черный принц Disney", — написал актер в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @nilesfitch 17 Апр 2020 в 12:55 PDT

Новый фантастический фильм компании Disney повествует о приключениях принцессы Сэм, являющейся второй в очереди на трон королевства Иллирия. Принцесса обнаруживает у себя сверхспособности и оказывается членом тайного общества королевской семьи. Под руководством своего инструктора, Сэм и новый класс новобранцев (в котором также будет новый темнокожий принц) должны научиться использовать свои силы в секретном тренировочном лагере прежде, чем приступят к выполнению своего главного задания — защите мира.

Премьера запланирована на сервисе Disney+ в 2020 году.