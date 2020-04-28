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"Добро пожаловать": Disney готовит к выпуску фильм с темнокожим принцем

"Добро пожаловать": Disney готовит к выпуску фильм с темнокожим принцем
16:46 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: instagram

Новости культуры:Компания Disney готовит к выпуску свой первый фильм с темнокожим принцем - его роль исполнит Нил Фитч, известный по фильму "Это мы".

Проект получил название "Secret Society of Second-Born Royals" (Тайное общество второрожденных членов королевской семьи).

Фитч сыграет принца по имени Тума. Он уже подтвердил в соцсетях свое участие.

"Добро пожаловать, первый черный принц Disney", — написал актер в Instagram.

 
 
 
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Публикация от @nilesfitch

Новый фантастический фильм компании Disney повествует о приключениях принцессы Сэм, являющейся второй в очереди на трон королевства Иллирия. Принцесса обнаруживает у себя сверхспособности и оказывается членом тайного общества королевской семьи. Под руководством своего инструктора, Сэм и новый класс новобранцев (в котором также будет новый темнокожий принц) должны научиться использовать свои силы в секретном тренировочном лагере прежде, чем приступят к выполнению своего главного задания — защите мира.

 
 
 
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Second in line for the throne. First in line to save the world. Secret Society of Second-Born Royals, an Original Movie, coming Summer 2020 to #DisneyPlus. #SSSBR

Публикация от Disney+ (@disneyplus)

Анимационную картину "Атлантида: Затерянный мир" превратят в фильм

Премьера запланирована на сервисе Disney+ в 2020 году.

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Кино, Дисней, Принц, Нил Фитч.
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