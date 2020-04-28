"Добро пожаловать": Disney готовит к выпуску фильм с темнокожим принцем

Проект получил название "Secret Society of Second-Born Royals" (Тайное общество второрожденных членов королевской семьи).
Фитч сыграет принца по имени Тума. Он уже подтвердил в соцсетях свое участие.
"Добро пожаловать, первый черный принц Disney", — написал актер в Instagram.
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Новый фантастический фильм компании Disney повествует о приключениях принцессы Сэм, являющейся второй в очереди на трон королевства Иллирия. Принцесса обнаруживает у себя сверхспособности и оказывается членом тайного общества королевской семьи. Под руководством своего инструктора, Сэм и новый класс новобранцев (в котором также будет новый темнокожий принц) должны научиться использовать свои силы в секретном тренировочном лагере прежде, чем приступят к выполнению своего главного задания — защите мира.
Премьера запланирована на сервисе Disney+ в 2020 году.