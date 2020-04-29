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"Иллюзия обмана" получит продолжение: известен сценарист фильма

"Иллюзия обмана" получит продолжение: известен сценарист фильма
18:22 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: twitter

Новости культуры:Студия Lionsgate запустила в работу третью часть фильма "Иллюзия обмана".

Сценарий продолжения напишет номинант "Оскара" Эрик Уоррен Сингер — соавтор "Аферы по-американски" и грядущего фильма "Лучший стрелок: Мэверик".

Как отмечают представители студии, новый автор сохранит дух магии из первой картины, введет новых персонажей, не забыв и о старой команде главных героев. Продюсировать триквел будут Алекс Куртцман и Бобби Коэн, работавшие над двумя предыдущими фильмами серии.

Кто станет режиссером, а также актерский состав сиквела пока не известны.

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Напомним, первые две части "Иллюзии обмана" рассказывали о команде фокусников-авантюристов и их аферах. Главные роли исполняли Джесси Айзенберг, Вуди Харрельсон, Айла Фишер, Дэйв Франко, Морган Фриман, Майкл Кейн, Марк Руффало.

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Кино, Фильм, Lionsgate, Иллюзия обмана.
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