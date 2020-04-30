Режиссер "Истории игрушек 4" снимет новых Трансформеров

Постановщиком нового полнометражного анимационного фильма о Трансформерах станет оскароносный Джош Кули, известный по мультфильму "История игрушек 4".
Сценарий написали Эндрю Баррер и Гэбриел Феррари ("Человек-муравей и Оса").
Как сообщает Deadline, мультфильм будет приквелом. Действие картины развернется на Кибертроне, а в центре сюжета окажутся отношения Оптимуса Прайма и Мегатрона. Зрителям представят оригинальную историю Трансформеров, которая не будет связана с серией одноименных фильмов.
О дате выхода нового проекта студии Hasbro eOne и Paramount пока не сообщается.