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Режиссер "Истории игрушек 4" снимет новых Трансформеров

Режиссер "Истории игрушек 4" снимет новых Трансформеров
12:33 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: twitter

Новости культуры:Для съемок нового анимационного фильма Hasbro eOne и Paramount наняли оскароносного режиссера.

Постановщиком нового полнометражного анимационного фильма о Трансформерах станет оскароносный Джош Кули, известный по мультфильму "История игрушек 4".

Сценарий написали Эндрю Баррер и Гэбриел Феррари ("Человек-муравей и Оса").

Как сообщает Deadline, мультфильм будет приквелом. Действие картины развернется на Кибертроне, а в центре сюжета окажутся отношения Оптимуса Прайма и Мегатрона. Зрителям представят оригинальную историю Трансформеров, которая не будет связана с серией одноименных фильмов.

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О дате выхода нового проекта студии Hasbro eOne и Paramount пока не сообщается.

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Кино, Paramount, Режиссер, Джош Кули, Hasbro eOne, Трансформерах.
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