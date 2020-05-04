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Хотела покончить с собой: Netflix выпустит байопик о принцессе Диане

Хотела покончить с собой: Netflix выпустит байопик о принцессе Диане
21:43 Сегодня Телеграф glavcom.ua

Новости культуры:Netflix покажет документальный фильм, который может негативно сказаться на королевской семье и нанесет удар Гарри и Уильяму.

38-летний принц Уильям и его 35-летний брат Гарри столкнулись с новыми неприятностями, касающимися королевской семьи. На экраны решили выпустить документальный фильм о секретах их покойной матери, принцессы Дианы.

Лента под рабочим названием "Быть мной: Диана" (Being Me: Diana) будет разделена на четыре части и расскажет о болезненном детстве леди Ди, ее борьбе с психическими проблемами и трагическом браке с принцем Чарльзом.

Зрители смогут увидеть ранее не публиковавшиеся кадры с принцессой Уэльской и услышать ее речи, записанные незадолго до гибели в 1997 году. Кроме того, документальный фильм раскрывает подробности о попытках самоубийства Дианы. В нем утверждается, что покойная мать принцев Уильяма и Гарри четыре раза пыталась покончить с собой.

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В съемках фильма приняли участие близкие принцессы, которые были рядом с ней в последние годы. Сериал, который снимается телекомпанией DSP, планируют разместить на Netflix. Однако внуки королевы считают, что информация, представленная в ленте недостоверна. Больше всех негодует герцог Сассекский.

"Это удар для Уильяма и Гарри. Они очень расстроены и рассержены, особенно Гарри. Он обижен, ведь он работал с Netflix и был готов участвовать в новых проектах", " цитирует инсайдера Daily Mail.

Пресс-секретарь компании DSP заявил, что реакция представителей королевской семьи его удивила. Он отметил, что в ленте будет показано то, о чем все уже давно знают. "Это не заказное шоу, и все использованные данные уже давно находятся в открытом доступе", - пояснили в офисе DSP.

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Принцесса Диана, Фильм, Биография, Netflix, Байопик, ДСП, Быть мной: Диана.
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