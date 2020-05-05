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Сиквелу быть: культовый боевик "Разрушитель" получит продолжение

Сиквелу быть: культовый боевик "Разрушитель" получит продолжение
03:59 Сегодня Телеграф DTF Фото: Твиттер

Новости культуры:Сильвестр Сталлоне и Warner Bros. работают над сиквелом "Разрушителя".

Отвечая на вопросы фанатов в своём инстаграме, Сильвестр Сталлоне внезапно подтвердил, что боевик "Разрушитель" 1993 года получит сиквел. По его словам, Warner Bros. работает над ним "прямо сейчас".

"Мы сейчас работаем над ним с Warner Bros., и всё выглядит отлично. Так что да, сиквел должен выйти", - сказал Сталлоне.

"Разрушитель" 1993 года рассказывает о Лос-Анджелесе 2032 года. Опасный преступник Саймон Феникс (Уэсли Снайпс) пробуждается в местной крио-тюрьме после 35-летней заморозки.

Чтобы отловить его, полиция размораживает сержанта Джона Спартана (Сильвестр Сталлоне), которого в своё время несправедливо осудили после его предыдущей схватки с Фениксом.

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Помимо Сталлоне и Снайпса в фильме также играла Сандра Буллок.

Это первая информация о продолжении "Разрушителя" — сама Warner Bros. пока официально его не анонсировала, но похоже, что это вопрос времени.

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Фильмы, Warner Bros., Сильвестр Сталлоне, Разрушитель.
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