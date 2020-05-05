"Космические силы": в сети появился тизер нового сериала Netflix (Видео)

Новости культуры:Сервис Netflix показал тизер нового сериала "Космические силы" (Space Force).

Главные роли в шоу исполнили Стив Карелл, Лиза Кудроу, Бен Шварц и Джон Малкович.

Шоураннером выступил создатель популярного сериала "Офис" Грег Дэниелс.

Сериал расскажет историю американского генерала Марке Нэйрде, мечтающего возглавить ВВС. Однако вместо этого его назначают командиром Космических сил — нового военного подразделения армии США, созданного по инициативе Дональда Трампа. Ему поручают сразу несколько задач. Во-первых, вернуть присутствие американцев на Луну. А во-вторых, добиться полного доминирования в космосе.

Премьера "Космических сил" запланирована на 29 мая.