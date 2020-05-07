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"Сумеречная зона": появились интригующие кадры второго сезона (Фото)

"Сумеречная зона": появились интригующие кадры второго сезона (Фото)
18:55 Сегодня Телеграф www.popcornnews.ru Фото: instagram

Новости культуры:На кадрах запечатлены персонажи в исполнении таких актеров, как Морена Баккарин ("Дэдпул"), Билли Портер ("Поза"), Кристофер Мелони ("Закон и порядок") и другие

Студия CBS опубликовала кадры второго сезона сериала "Сумеречная зона", создателями которого являются Саймон Кинберг и Джордан Пил.

Первый сезон демонстрировался на стриминговом сервисе CBS All Access с апреля 2019 года. Ожидается, что второй сезон будет показан в конце лета или осенью 2020 года. Это уже четвертый телевизионный сериал под таким названием.

Оригинальный сериал, созданный Родом Серлингом, выходил с 1959 года, было снято 156 серий. После этого дважды сериал возрождался - в 1985 и 2002 годах. Проект Джордана Пила - третье возрождение сериала.

 
 
 
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Breaking news! We've got your first look at season 2 of #TheTwilightZone.

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В "Американской истории ужасов" Маколею Калкину достанется очень пикантная роль

В новом сезоне зрители увидят большое количество звезд. Главную роль исполнит Дэймон Уэйанс-младший ("Счастливый конец", "Новенькая"). Также в сериале участвуют Морена Баккарин ("Светлячок", "Дэдпул", "33 несчастья"), Дженна Эльфман ("Дарма и Грег"), Скай Феррейра ("Твин Пикс", "Малыш на драйве"), Тофер Грейс ("Шоу 70-х", "Свидание со звездой"), Тони Хейл ("Замедленное развитие", "Вице-президент"), Гиллиан Джейкобс ("Сообщество", "Посылка") и многие другие.

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Сериал, Кадры, CBS, Сумеречная зона, 2 сезон.
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