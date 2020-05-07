"Сумеречная зона": появились интригующие кадры второго сезона (Фото)

Новости культуры:На кадрах запечатлены персонажи в исполнении таких актеров, как Морена Баккарин ("Дэдпул"), Билли Портер ("Поза"), Кристофер Мелони ("Закон и порядок") и другие

Студия CBS опубликовала кадры второго сезона сериала "Сумеречная зона", создателями которого являются Саймон Кинберг и Джордан Пил.

Первый сезон демонстрировался на стриминговом сервисе CBS All Access с апреля 2019 года. Ожидается, что второй сезон будет показан в конце лета или осенью 2020 года. Это уже четвертый телевизионный сериал под таким названием.

Оригинальный сериал, созданный Родом Серлингом, выходил с 1959 года, было снято 156 серий. После этого дважды сериал возрождался - в 1985 и 2002 годах. Проект Джордана Пила - третье возрождение сериала.

В новом сезоне зрители увидят большое количество звезд. Главную роль исполнит Дэймон Уэйанс-младший ("Счастливый конец", "Новенькая"). Также в сериале участвуют Морена Баккарин ("Светлячок", "Дэдпул", "33 несчастья"), Дженна Эльфман ("Дарма и Грег"), Скай Феррейра ("Твин Пикс", "Малыш на драйве"), Тофер Грейс ("Шоу 70-х", "Свидание со звездой"), Тони Хейл ("Замедленное развитие", "Вице-президент"), Гиллиан Джейкобс ("Сообщество", "Посылка") и многие другие.