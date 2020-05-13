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Сериал "Комната 104" не получит продолжения

Сериал "Комната 104" не получит продолжения
16:10 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новости культуры:Американский сериал "Комната 104" закрывается после четвертого сезона.

Телеканал HBO принял решение закрыть сериал "Комната 104" Марка и Джея Дюпласс.

Предстоящий четвертый сезона антологии станет последним, сообщает Deadline. 

Известно, что в заключительных эпизодах снялись Дэйв Батиста ("Стражи Галактики") и Джон Басс ("Чудотворцы"). В актерский состав также вошли Хари Неф, Логан Миллер, Джиллиан Белл и Мелисса Фумеро.

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Действие сериала разворачивается в номере 104 типичной американской гостиницы. Каждый эпизод - это совершенно новая история об очередном жильце.

Премьера финального сезона запланирована на 24 июля этого года.

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Сериал, HBO, Комната 104.
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