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"Неистовый": вышел жуткий трейлер нового фильма с Расселом Кроу (Видео)

"Неистовый": вышел жуткий трейлер нового фильма с Расселом Кроу (Видео)
19:50 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новости культуры:Знаменитый актер Рассел Кроу перевоплотился в безжалостного маньяка в фильме "Неистовый".

Голливудский актер Рассел Кроу ошеломил безжалостностью в новом фильме "Неистовый" (Unhinged). Сейчас в сети опубликовали первый трейлер, где фрагментами показали преступления главного героя.

Съемками фильма занималась кинокомпания Solstice Studios, которая и представила в ютубе трейлер. Создание фильма "Неистовый" состоялось еще летом 2019 года. Большинство сцен авторам проекта удалось снять в час пик в Новом Орлеане.

По сюжету, девушка Рэйчел случайно встречает на дороге таинственного незнакомца. Спеша на работу, она обгоняет его авто, чем выводит водителя из себя. С тех пор мужчина устраивает жуткую охоту, в результате которого страдают близкие люди Рейчел, а также прохожие, которые становятся на пути маньяка.

Главные роли в фильме "Неистовый" сыграли:

  • Рассел Кроу
  • Карен Писториус
  • Джимми Симпсон
  • Габриэль Бейтман
  • Остин Макензи

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Премьера киноленты в США запланирована на 1 июля. Ожидается, что именно с этого фильма возобновят работу американские кинотеатры. Пока неизвестно, когда триллер "Неистовый" выйдет на большой экран в Украине.

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Все по теме:

Фильм, Трейлер, Рассел Кроу, Карен Писториус, Джимми Симпсон, Габриэль Бейтман, Остин Макензи.
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