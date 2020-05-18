Создатели "Мачо и ботана" снимут фильм с Райаном Гослингом

Для фантастического фильма "Проект "Святая Мария"" (The Hail Mary), основанного на одноименном романе Энди Уира, нашли режиссеров.
Как сообщает variety, постановщиками выступят Фил Лорд и Крис Миллер, создатели "Лего. Фильма" и "Мачо и ботана". Они также станут продюсерами проекта.
Как сообщалось ранее, главную роль - астронавта-одиночки, который должен спасти Землю от надвигающейся катастрофы, сыграет Райан Гослинг. Отметим, что Гослинг уже играл астронавта в фильме "Человек на Луне" Дэмиэна Шазелла.
Это не первая экранизация работ Уира. В 2015 году вышел фильм "Марсианин" режиссера Ридли Скотта, главную в котором сыграл Мэтт Дэймон.