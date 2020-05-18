Создатели "Мачо и ботана" снимут фильм с Райаном Гослингом

Новости культуры:Студия MGM приобрела права на съемки фильма по научно-фантастической книге, которая еще не вышла в печать, за три миллиона долларов.

Для фантастического фильма "Проект "Святая Мария"" (The Hail Mary), основанного на одноименном романе Энди Уира, нашли режиссеров.

Как сообщает variety, постановщиками выступят Фил Лорд и Крис Миллер, создатели "Лего. Фильма" и "Мачо и ботана". Они также станут продюсерами проекта.

Как сообщалось ранее, главную роль - астронавта-одиночки, который должен спасти Землю от надвигающейся катастрофы, сыграет Райан Гослинг. Отметим, что Гослинг уже играл астронавта в фильме "Человек на Луне" Дэмиэна Шазелла.

Это не первая экранизация работ Уира. В 2015 году вышел фильм "Марсианин" режиссера Ридли Скотта, главную в котором сыграл Мэтт Дэймон.