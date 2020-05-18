Скачать
Понедельник, 18.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Нардеп: С 1 июня в Украине могут заработать детские сады
Нардеп: С 1 июня в Украине могут заработать детские сады
Штаб ООС: боевики трижды нарушали "тишину"
Штаб ООС: боевики трижды нарушали "тишину"
Беленюк рассказал о завершении карьеры
Беленюк рассказал о завершении карьеры
СМИ: Руни Мара и Хоакин Феникс ждут малыша
СМИ: Руни Мара и Хоакин Феникс ждут малыша

Майкл Б. Джордан получил главную роль в новом фильме Дэнни Бойла

Майкл Б. Джордан получил главную роль в новом фильме Дэнни Бойла
20:04 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: twitter

Новости культуры:Актер также войдет в число продюсеров проекта.

Режиссер Дэнни Бойл ("На игле") снимет для Warner Bros. фильм "Мафусаил", главную роль в котором сыграет звезда "Черной пантеры" Майкл Б. Джордан. 

Как сообщает Variety, оригинальная идея ленты была основана на библейской истории о Мафусаиле, предке Ноя, который прожил 969 лет. Но ситуация изменилась, и команда проекта теперь собирается использовать некий новый подход к сюжету.

Перепишет сценарий Саймон Бофой, который работал с режиссером над лентой "Миллионер из трущоб".

"Разрушитель" получит сиквел: Сильвестр Сталлоне работает над продолжением фильма

О дате выхода картины не сообщается.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Кино, Фильм, Warner Bros., Майкл Б. Джордан.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Найден способ определения срока жизни человека
02 Будешь жить долго и счастливо: привычки долгожителей
03 Выберите понравившуюся картинку, чтобы выяснить, что Вы за человек
04 Убийство силовиков на Майдане: Суд заочно арестовал подозреваемого
05 Песня группы ABBA признана лучшей в истории Евровидения (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Вакцина от COVID-19: в Израиле провели испытания на грызунах
Вакцина от COVID-19: в Израиле провели испытания на грызунах
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 18 мая
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 18 мая
Противодействие COVID-19: ЕС направил помощь Украине
Противодействие COVID-19: ЕС направил помощь Украине
Майкл Б. Джордан получил главную роль в новом фильме Дэнни Бойла
Майкл Б. Джордан получил главную роль в новом фильме Дэнни Бойла
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь