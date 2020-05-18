Майкл Б. Джордан получил главную роль в новом фильме Дэнни Бойла

Новости культуры:Актер также войдет в число продюсеров проекта.

Режиссер Дэнни Бойл ("На игле") снимет для Warner Bros. фильм "Мафусаил", главную роль в котором сыграет звезда "Черной пантеры" Майкл Б. Джордан.

Как сообщает Variety, оригинальная идея ленты была основана на библейской истории о Мафусаиле, предке Ноя, который прожил 969 лет. Но ситуация изменилась, и команда проекта теперь собирается использовать некий новый подход к сюжету.

Перепишет сценарий Саймон Бофой, который работал с режиссером над лентой "Миллионер из трущоб".

О дате выхода картины не сообщается.