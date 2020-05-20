Холли Берри получила роль в фильме Роланда Эммериха

Новости культуры:Съемки картины планируют начать осенью, а премьера состоится в 2021 году.

Актриса Холли Берри сыграет одну из главных ролей в новом научно-фантастическом фильме "Падение Луны" режиссера Роланда Эммериха ("День независимости", "Послезавтра").

Как сообщает variety, Берри присоединится к Джошу Гаду.

Джош Гад сыграет роль эксцентричного гения, а Берри - администратора в NASA и бывшего астронавта, действия которой каким-то образом привели к катастрофе.

В частности, таинственная сила скидывает Луну с орбиты по направлению к Земле. Человечеству остается жить несколько недель до прямого столкновения, но удается осуществить невозможное — высадиться на лунной поверхности и спасти всех.