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Четверг, 21.05.2020

Режиссер Дэвид Линч выложил свою анимационную короткометражку на Youtube (Видео)

Теперь среди видео о температуре воздуха появился и более креативный ролик. В частности, 20 мая Линч порадовал поклонников его творчества, выложив 10-минутную анимационную короткометражку Пожар. Ранее эта видеоработа была доступна только как видеоарт-инсталляция для музеев, пишет Moviegram. Сам Линч написал сценарий, выступил режиссером и стал автором графического материала. А Норико Миякава, которая работала ассистенткой по монтажу на третьем сезоне Твин Пикса, помогла воплотить идею в виде анимации. Музыку к анимации Пожар написал польский композитор Марек Жебровски, который в 2007 году вместе с Линчем записал альбом Polish Night Music.
24tv.ua
Фото: instagram.com
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