"Добро пожаловать в Чечню": опубликован трейлер фильма о преследовании представителей ЛГБТ-сообщества (Видео)

Телеканал HBO опубликовал трейлер документального проекта "Добро пожаловать в Чечню" (Welcome to Chechnya).
Фильм рассказывает о группе активистов, рискующих своей жизнью в борьбе с преследованиями и пытками представителей ЛГБТ-сообщества на территории Чеченской республики. Они работают под прикрытием, чтобы спасти жертв, предоставить им убежище и помощь в получении визы.
Для безопасности лица героев были изменены с помощью нейросети.
Премьера ленты состоялась на кинофестивале "Сандэнс". На телеканале НВО она выйдет 30 июня.