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"Добро пожаловать в Чечню": опубликован трейлер фильма о преследовании представителей ЛГБТ-сообщества (Видео)

"Добро пожаловать в Чечню": опубликован трейлер фильма о преследовании представителей ЛГБТ-сообщества (Видео)
21:33 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: instagram

Новости культуры:Картину снял режиссер Дэвид Франс, ранее номинированный на "Оскар" за фильм "Как пережить чуму".

Телеканал HBO опубликовал трейлер документального проекта "Добро пожаловать в Чечню" (Welcome to Chechnya).

Фильм рассказывает о группе активистов, рискующих своей жизнью в борьбе с преследованиями и пытками представителей ЛГБТ-сообщества на территории Чеченской республики. Они работают под прикрытием, чтобы спасти жертв, предоставить им убежище и помощь в получении визы.

Для безопасности лица героев были изменены с помощью нейросети.

Не хуже Голливуда: украинский фильм номинирован на премию Taurus World Stunt Awards

Премьера ленты состоялась на кинофестивале "Сандэнс". На телеканале НВО она выйдет 30 июня.

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Все по теме:

ЛГБТ, HBO, Трейлер, Добро пожаловать в Чечню.
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