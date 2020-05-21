"Добро пожаловать в Чечню": опубликован трейлер фильма о преследовании представителей ЛГБТ-сообщества (Видео)

Новости культуры:Картину снял режиссер Дэвид Франс, ранее номинированный на "Оскар" за фильм "Как пережить чуму".

Телеканал HBO опубликовал трейлер документального проекта "Добро пожаловать в Чечню" (Welcome to Chechnya).

Фильм рассказывает о группе активистов, рискующих своей жизнью в борьбе с преследованиями и пытками представителей ЛГБТ-сообщества на территории Чеченской республики. Они работают под прикрытием, чтобы спасти жертв, предоставить им убежище и помощь в получении визы.

Для безопасности лица героев были изменены с помощью нейросети.

Премьера ленты состоялась на кинофестивале "Сандэнс". На телеканале НВО она выйдет 30 июня.