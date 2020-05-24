Снова вместе: Дэвид Теннант и Майкл Шин получили роли в мини-сериале от BBC

Новости культуры:В сериале также появятся супруги актеров Джорджия Теннант и Анна Лундберг.

Актеры Дэвид Теннант и Майкл Шин, известные по сериалу "Благие знамения", снимутся в новом комедийном проекте телеканала BBC One.

Как сообщает Variety, мини-сериал будет называться Staged и расскажет о британских театральных актерах, которые остались без работы из-за карантина, и вынуждены продолжать репетиции в условиях самоизоляции.

Снимать проект актеры будут с помощью сервисов видео-конференций и других средств, доступных на карантине.

Всего запланировано шесть эпизодов. Первый выйдет на BBC One уже в июне.