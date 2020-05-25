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SparkShorts: Pixar выпустил свой первый мультфильм о магии и геях

SparkShorts: Pixar выпустил свой первый мультфильм о магии и геях
11:29 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: instagram.com

Новости культуры:10-минутная короткометражка получила название Out, а ее премьера состоялась на Disney+.

Как передает Variety, знаменитая анимационная студия Pixar выпустила свой новый фильм, в центре которого оказался персонаж с нетрадиционной сексуальной ориентацией. 

Согласно официальному описанию, в этом мультфильме создатели решили обратиться к "новым рассказчикам", "опробовать новые способы повествования", а также "поэкспериментировать с новыми художественными процессами".

По сюжету, главный герой по имени Грег собирается сменить место жительства, перебравшись в мегаполис вместе со своим возлюбленным Мануэлем. Грег испытывает трудности с тем, чтобы рассказать о своей сексуальной ориентации родителям, которые неожиданно вызвались ему помочь во время переезда. 

 
 
 
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The latest heartwarming tale from Pixar’s #SparkShorts. Start streaming Out tomorrow on #DisneyPlus.

Публикация от Pixar (@pixar)

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В дело, однако, вмешивается любимая собака однополой пары, которая запускает цепочку драматических событий. В итоге благодаря смышленому щенку и доле волшебства Грег осознает, что ему нет нужды ничего скрывать.

Название мультфильма можно перевести как "Выход", хотя английское "Out" также намекает на выражение "каминг-аут". Одним из создателей Out является Стивен Клей Хантерс, который до этого работал над известным полнометражным фильмом Pixar "В поисках Немо".

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Фильмы, Комиксы, Кино, Мультфильм, Pixar, Мультики, SparkShorts, Мультфильм о магии и геях.
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