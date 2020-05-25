SparkShorts: Pixar выпустил свой первый мультфильм о магии и геях

Новости культуры:10-минутная короткометражка получила название Out, а ее премьера состоялась на Disney+.

Как передает Variety, знаменитая анимационная студия Pixar выпустила свой новый фильм, в центре которого оказался персонаж с нетрадиционной сексуальной ориентацией.

Согласно официальному описанию, в этом мультфильме создатели решили обратиться к "новым рассказчикам", "опробовать новые способы повествования", а также "поэкспериментировать с новыми художественными процессами".

По сюжету, главный герой по имени Грег собирается сменить место жительства, перебравшись в мегаполис вместе со своим возлюбленным Мануэлем. Грег испытывает трудности с тем, чтобы рассказать о своей сексуальной ориентации родителям, которые неожиданно вызвались ему помочь во время переезда.

В дело, однако, вмешивается любимая собака однополой пары, которая запускает цепочку драматических событий. В итоге благодаря смышленому щенку и доле волшебства Грег осознает, что ему нет нужды ничего скрывать.

Название мультфильма можно перевести как "Выход", хотя английское "Out" также намекает на выражение "каминг-аут". Одним из создателей Out является Стивен Клей Хантерс, который до этого работал над известным полнометражным фильмом Pixar "В поисках Немо".