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"Последние дни американской преступности": трейлер фильма (Видео)

"Последние дни американской преступности": трейлер фильма (Видео)
17:25 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: twitter

Новости культуры:Премьера фильма запланирована на 5 июня.

Netflix представил трейлер фильма "Последние дни американской преступности" (The Last Days of American Crime).

Основой криминального боевика с элементами научной фантастики стал графический роман Рика Ремендера. Он известен по комиксу Deadly Class, ставшему сериалом "Академия смерти".

Режиссером выступил Оливье Мегатон.

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По сюжету нового фильма американское правительство планирует некий сигнал, который запрограммирует граждан больше не совершать никаких преступлений. Тестирование сигнала привело к гибели брата главного героя, профессионального вора Грэма (Эдгар Рамирес). Он объединяется с бандитом Кевином (Майкл Питт) и хакером Шелби (Анна Брюстер), чтобы украсть 30 млн долларов до официального запуска этой системы.

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Все по теме:

Кино, Фильм, Трейлер, Netflix, Последние дни американской преступности, The Last Days of American Crime.
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