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"Даже не начали производство": когда ждать продолжение сериала "Сплетница"

"Даже не начали производство": когда ждать продолжение сериала "Сплетница"
17:45 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: twitter

Новости культуры:Продолжение сериала "Сплетница" от HBO выйдет не ранее 2021 года.

Изначально стрим-сервис HBO Max планировал выпустить новые серии осенью 2020 года, но съемки были приостановлены. Поводом для переноса стала пандемия коронавируса.

"Они еще даже не начали производство, хотя были на стадии препродакшна и готовы снимать", - отметила главный контент-директор сервиса.

Напомним, над продолжением работает создатель оригинала Джош Шварц. Действие нового проекта будет происходить спустя восемь лет после финала оригинального сериала и расскажет о новом поколении подростков из частной нью-йоркской школы.

Кристен Белл выступит в качестве рассказчицы и снова станет голосом той самой таинственной Сплетницы, как и в оригинальном шоу. Помимо нее в сериале появятся актеры Тави Гевинсон, Томас Доэрти, Адам Чанлер-Берат и Зион Морено.

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Оригинальная "Сплетница" была основана на популярной одноименной серии романов писательницы Сесили фон Цигезар. Сериал выходил с 2007 по 2012 год на канале The CW и рассказывал о жизни богатых подростков в Нью-Йорке, которую омрачает сайт "Сплетница" со скандалами и слухами.

Новый проект будет состоять из десяти эпизодов, которые будут доступны для трансляции на новом сервисе HBO Max.

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Кино, Фильм, Сериал, Премьера, HBO, Новый сезон, Сплетница.
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