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Как всегда, виноват Трамп: режиссер "Охотников за привидениями" объяснил провал фильма

Как всегда, виноват Трамп: режиссер "Охотников за привидениями" объяснил провал фильма
01:34 Сегодня Телеграф kinonews Фото: Твиттер

Новости культуры:Режиссер "Охотников за привидениями" объяснил провал фильма выборами.

Режиссер фантастического фильма "Охотники за привидениями" Пол Фейг нашел новую причину провала. По его словам, которые приводит издание Comic Book, проекту помешал выборный цикл 2015 и 2016 годов.

В качестве доказательства постановщик привел высказывание тогда еще кандидата в президенты США Дональда Трампа, который сказал: "Теперь они снимают "Охотников за привидениями" с женским составом. Что вообще происходит?".

"Все были на грани кипения. Я не знаю, было ли это потому, что афроамериканский президент в течение восьми лет возглавлял страну, но они были просто готовы взорваться. Это безумие, как люди сходят с ума от того, что женщины пытались получить власть, то есть оказаться в положении, к котором они никогда не были, и это был уродливый, уродливый год", - резюмировал он.

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Напомним, что попытка Фейга перезагрузить некогда популярную франшизу не удалась: зрители не оценили женский состав охотников. В мае 2020 года постановщик утверждал, что он готов представить полную версию, хронометраж которой он оценил в три с половиной часа. Неизвестно, как к этой идее отнеслось руководство студии Sony, которая финансировала провальный проект.

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Фильмы, Охотники за привидениями, Пол Фейг.
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