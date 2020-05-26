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"У нас будет лучшая команда из всех возможных": режиссер "Логана" отснимет "Индиану Джонса 5"

"У нас будет лучшая команда из всех возможных": режиссер "Логана" отснимет "Индиану Джонса 5"
02:19 Сегодня Телеграф kinonews Фото: Твиттер

Новости культуры:Джеймс Мэнголд назначен режиссером "Индианы Джонса 5".

Пятый фильм о приключениях знаменитого археолога Индианы Джонса действительно снимет режиссер Джеймс Мэнголд. Эту информацию подтвердил изданию Comic Book продюсер серии Фрэнк Маршалл.

"Он блестящий режиссер. К том уже они дружат с Харрисоном Фордом, так что все кусочки мозаики сложились очень удачно в нужное время", - прокомментировал он.

Стивен Спилберг останется продюсером картины.

"Поэтому у нас будет лучшая команда из всех возможных", - добавил Маршалл. Что касается возможного съемочного графика, то продюсер уточнил, что все работы будут начаты только, когда будут обеспечены максимально безопасные условия труда.

"Очевидно, что главное-это безопасность всех актеров, съемочной группы и всех нас. Мы следим за рекомендациями экспертов в области здравоохранения, студий и различных отраслей индустрии, и мы пытаемся учитывать все, чтобы двигаться вперед и быть в безопасности. Это явно замедлит процесс, поэтому мы пытаемся приспособиться", - сказал продюсер.

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В активе Мэнголда экранизация комиксов Marvel "Логан", которая была выпущена в 2017 году. Она получила высокие оценки критиков и оказалась весьма успешна в прокате. При производственном бюджете в 97 миллионов долларов "Логан" собрал более 600 миллионов долларов.

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Фильмы, Индиана Джонс, Фрэнк Маршалл, Джеймс Мэнголд.
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