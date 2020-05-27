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"Девушка с татуировкой дракона" превратится в сериал

"Девушка с татуировкой дракона" превратится в сериал
17:05 Сегодня Телеграф www.popcornnews.ru Фото: instagram

Новости культуры:Продюсерами проекта назначены Энди Харрис ("Корона", "Бешеные псы", "Подмена") и Роб Баллок ("Ответный удар", "Хозяин долины", "Происхождение").

Amazon планирует создать сериал по мотивам трилогии шведского писателя Стига Ларссона "Миллениум". Цикл состоит из трех книг: "Девушка с татуировкой дракона", "Девушка, которая играла с огнем" и "Девушка, которая взрывала воздушные замки". Произведения ранее уже неоднократно экранизировались.

В 2009 году по всем трем книгам вышли шведские полнометражные фильмы. В 2010 году был снят сериал. В 2011 году в Голливуде был представлен фильм режиссера Дэвида Финчера по первой книге с Руни Марой в главной женской роли. Продолжением этой картины явился фильм 2018 года "Девушка, которая застряла в паутине" с Клэр Фой.

Романы Ларссона рассказывают о хакерше с психопатичным поведением Лисбет Саландер, карающей преступников. В расследованиях ей помогает журналист Микаэль Блумквист. Сам Ларссон называл своих героев выросшими персонажами произведений Астрид Линдгрен Пеппи Длинный Чулок и Калле-сыщик.

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Amazon не планирует использовать в сериале сюжеты романов - будут взяты только характеры персонажей, а действие развернется в наше время, и о приключениях Лисбет Саландер расскажут новые истории. Пока неизвестно, кто напишет сценарий и кто исполнит главные роли. Продюсерами проекта назначены Энди Харрис ("Корона", "Бешеные псы", "Подмена") и Роб Баллок ("Ответный удар", "Хозяин долины", "Происхождение").

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Сериал, Amazon, Трейлер, Девушка с татуировкой дракона.
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