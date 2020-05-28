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Возрождение проката: в Гонконге фильмы Marvel вернутся на большие экраны

Возрождение проката: в Гонконге фильмы Marvel вернутся на большие экраны
02:25 Сегодня Телеграф kinonews Фото: Твиттер

Новости культуры:Мстители помогут возродить прокат в Гонконге.

Экранизации комиксов Marvel помогут возродить прокат в Гонконге, где кинотеатры уже частично возобновили работу. Как стало известно изданию The Hollywood Reporter, студия согласилась предоставить фильмы "Мстители" и "Железный человек 3", которые будут демонстрироваться с 28 мая по 10 июня включительно.

Ожидается, что в дальнейшем в прокат будут выпущены и иные фильмы по мотивам комиксов Marvel. Отметим, что подобная схема реанимации национальных прокатов с помощью блокбастеров прошлых лет будут использована и в других азиатских странах.

Так, ранее было объявлено, что в Китае покажут все четыре фильма о Мстителях, в Японии на экраны будут выпущены "Бен-Гур" (1959 года), "Волшебник страны Оз", "Бегущий по лезвию" и многие другие. На Тайване студия Warner Bros, пообещала представить трилогию о Темном рыцаре, которую снял режиссер Кристофер Нолан.

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Кинотеатры в большинстве азиатских стран были закрыты в феврале 2020 года, когда в регионе была зафиксирована вспышка коронавируса нового типа. Правительства разных стран предлагают свои условия возобновления проката, но все сходятся во мнении, что для возвращения зрителей потребуются экстраординарные меры и большое количество интересного контента.

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Мстители, Гонконг, Marvel, Железный человек.
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