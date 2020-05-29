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Фильм "Апгрейд" получит продолжение: подробности

Фильм "Апгрейд" получит продолжение: подробности
12:05 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: twitter

Новости культуры:Фильм "Апгрейд" 2018 года получит продолжение в виде сериала.

Проектом займется режиссер и сценарист оригинальной картины Ли Уоннелл ("Человек-невидимка").

Как сообщает Deadline, это будет дебют Ли Уоннелла на телевидении. Он и Тим Уолш ("Тредстоун") выступят создателями и исполнительными продюсерами. В число продюсеров также войдут Джейсон Блум и Брайан Кэвэна-Джонс. Производством займутся Blumhouse Television и UCP.

Действие нового шоу развернется спустя несколько лет после событий полнометражки. По сюжету правительство будет использовать Stem, чтобы урегулировать преступную деятельность.

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Напомним, в центре сюжета научно-фантастического триллера "Апгрейд" оказывается автомеханик Грей Трейс (Логан Маршалл-Грин), жену которого убивают бандиты. Сам же Грей остается парализованным. В какой-то момент один богатый человек предлагает ему поставить имплант Stem, с помощью которого он вновь сможет двигаться. Герой соглашается, однако после этого "апгрейда" он становится настоящей машиной для убийств. А управляет системой довольно общительный искусственный интеллект Стэм.

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Кино, Фильм, Сериал, Апгрейд.
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