Фильм "Апгрейд" получит продолжение: подробности

Новости культуры:Фильм "Апгрейд" 2018 года получит продолжение в виде сериала.

Проектом займется режиссер и сценарист оригинальной картины Ли Уоннелл ("Человек-невидимка").

Как сообщает Deadline, это будет дебют Ли Уоннелла на телевидении. Он и Тим Уолш ("Тредстоун") выступят создателями и исполнительными продюсерами. В число продюсеров также войдут Джейсон Блум и Брайан Кэвэна-Джонс. Производством займутся Blumhouse Television и UCP.

Действие нового шоу развернется спустя несколько лет после событий полнометражки. По сюжету правительство будет использовать Stem, чтобы урегулировать преступную деятельность.

Напомним, в центре сюжета научно-фантастического триллера "Апгрейд" оказывается автомеханик Грей Трейс (Логан Маршалл-Грин), жену которого убивают бандиты. Сам же Грей остается парализованным. В какой-то момент один богатый человек предлагает ему поставить имплант Stem, с помощью которого он вновь сможет двигаться. Герой соглашается, однако после этого "апгрейда" он становится настоящей машиной для убийств. А управляет системой довольно общительный искусственный интеллект Стэм.