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Слухи подтвердились: Кейт Бланшетт сыграет в экранизации игры Borderlands
Кейт Бланшетт сыграет в экранизации игры Borderlands

Слухи подтвердились: Кейт Бланшетт сыграет в экранизации игры Borderlands

Слухи подтвердились: Кейт Бланшетт сыграет в экранизации игры Borderlands
19:39 Сегодня Телеграф www.unian.net

Новости культуры:Австралийская актриса исполнит роль Лилит.

Медиакомпания Lionsgate официально подтвердила, что Кейт Бланшетт снимется в экранизации игры Borderlands.

Актриса исполнит роль Лилит, сообщает Entertainment Weekly.

"Мне очень повезло с тем, что Кейт Бланшетт сыграет главную роль в Borderlands. Мы очень хорошо поработали над фильмом "Тайна дома с часами". И я считаю, что нет ничего, с чем бы она не могла справиться. В любом жанре от драмы до комедии и экшена Кейт заставляет каждую сцену "петь", - рассказал режиссер фильма Элай Рот. 

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Отметим, что подробности о сюжете экранизации игры и дате премьеры пока не поступали.

Borderlands - игра в жанре фантастического шутера от первого лица/ролевой игры, которую разработала компания Gearbox Software для платформ Windows, PlayStation 3, Xbox 360.

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Все по теме:

Экранизация, Элай Рот, Lionsgate, Кейт Бланшетт, Тизер, Borderlands.
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