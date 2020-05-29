Слухи подтвердились: Кейт Бланшетт сыграет в экранизации игры Borderlands

Новости культуры:Австралийская актриса исполнит роль Лилит.

Медиакомпания Lionsgate официально подтвердила, что Кейт Бланшетт снимется в экранизации игры Borderlands.

Актриса исполнит роль Лилит, сообщает Entertainment Weekly.

"Мне очень повезло с тем, что Кейт Бланшетт сыграет главную роль в Borderlands. Мы очень хорошо поработали над фильмом "Тайна дома с часами". И я считаю, что нет ничего, с чем бы она не могла справиться. В любом жанре от драмы до комедии и экшена Кейт заставляет каждую сцену "петь", - рассказал режиссер фильма Элай Рот.

Отметим, что подробности о сюжете экранизации игры и дате премьеры пока не поступали.

Borderlands - игра в жанре фантастического шутера от первого лица/ролевой игры, которую разработала компания Gearbox Software для платформ Windows, PlayStation 3, Xbox 360.