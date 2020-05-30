Paramount работает над фильмом Sonic the Hedgehog 2

Новости культуры:К производству уже решили вернуть сценаристов Пэта Кейси и Джоша Миллер.

Sonic the Hedgehog не понравился критикам, но зато геймеры высоко оценили фильм, проголосовав долларом. В итоге выход продолжения стал вопросом времени, и отсчет уже запущен.

Что известно

По словам Variety, Paramount Pictures и Sega договорились о создании Sonic the Hedgehog 2. Проект еще на ранней стадии разработки, так что актеры еще не подобраны, а дата начала съемок не объявлена.

В то же время к производству уже решили вернуть сценаристов Пэта Кейси и Джоша Миллер, а в кресло режиссера снова посадят Джеффа Фаулера.

Видимо, Paramount Pictures и Sega посмотрели на цифры, и решили не тянуть с производством продолжения. Только в США фильм собрал $146 миллионов, тогда как по всему миру билетов купили на $306 миллионов. К тому же за первую неделю Sonic the Hedgehog собрал $57 миллионов, что стало новым рекордом.

Что касается оценок, то выглядят они неоднозначно. На Metacritic фильм получил 47 баллов от критиков, и 8.3 от зрителей. Такая же ситуация и с Rotten Tomatoes, где рейтинг критиков составил 64%, а зрителей — 93%.