Вышел первый трейлер сериала "Перри Мейсон" (Видео)

Новости культуры:Канал HBO выпустил первый трейлер предстоящего сериала "Перри Мейсон".

HBO выпустил первый трейлер предстоящего сериала "Перри Мейсон". Роль исполнительного продюсера взял на себя Роберт Дауни-мл.

В главной роли снялся Мэттью Риз. Также в картине снимаются Джон Литгоу, Татьяна Маслани и Роберт Патрик.

Лента основана на книгах классика детективного жанра Эрла Гарднера, чьи романы уже неоднократно экранизировали ранее.

Действие развернется в 1932 году - пока США восстанавливаются после Великой депрессии, Лос-Анджелес процветает, говорится в синопсисе картины. В центре сюжета оказывается легендарный адвокат Перри Мейсон (Мэттью Риз). Ему необходимо раскрыть дело о похищении ребенка, которое оказывается связанным с проблемами коррупции.

Сериал состоит из 8 эпизодов, премьера "Перри Мейсона" намечена на 21 июня.