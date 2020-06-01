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Вышел первый трейлер сериала "Перри Мейсон" (Видео)

Вышел первый трейлер сериала "Перри Мейсон" (Видео)
09:25 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: instagram

Новости культуры:Канал HBO выпустил первый трейлер предстоящего сериала "Перри Мейсон".

HBO выпустил первый трейлер предстоящего сериала "Перри Мейсон". Роль исполнительного продюсера взял на себя Роберт Дауни-мл.

В главной роли снялся Мэттью Риз. Также в картине снимаются Джон Литгоу, Татьяна Маслани и Роберт Патрик.

Лента основана на книгах классика детективного жанра Эрла Гарднера, чьи романы уже неоднократно экранизировали ранее.

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Действие развернется в 1932 году - пока США восстанавливаются после Великой депрессии, Лос-Анджелес процветает, говорится в синопсисе картины. В центре сюжета оказывается легендарный адвокат Перри Мейсон (Мэттью Риз). Ему необходимо раскрыть дело о похищении ребенка, которое оказывается связанным с проблемами коррупции.

Сериал состоит из 8 эпизодов, премьера "Перри Мейсона" намечена на 21 июня.

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Все по теме:

Сериал, HBO, Трейлер, Мэттью Риз, Перри Мэйсон.
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