MONATIK анонсировал выход фильма о себе и показал тизер (Видео)

Новости культуры:Украинский певец MONATIK анонсировал выход документального фильма "Вечно танцующий человек".

MONATIK (Дмитрий Монатик) решил поделиться историей своего пути длинной в 10 лет, фееричной ступенью которого стало шоу на НСК "Олимпийский".

Мультиартист поделился кадрами из личного архива, а также впервые показал свою семью.

Так, в тизере документальной ленты показаны школьные учителя Монатика, друзья детства, супруга Ирина Демичева и его творческая команда. В фильме также можно увидеть маму певца, которая зачитывает письмо Дмитрия, в котором он будучи 10-летним мальчиком рассказывает, кем хочет стать.

Артист, который никогда ранее не показывал свою семью и кадры из личного архива, решился поделиться историей своего пути.

О дате выхода фильма не сообщается.