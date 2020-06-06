Жизнь возвращается на круги своя: Голливуд на следующей неделе восстановит съемки

Новости культуры:Голливуд восстановит съемки 12 июня.

Съемки кино- и телепроектов могут быть восстановлены в Калифорнии уже 12 июня. Об этом заявили власти штата Калифорния, передает УНН со ссылкой на "Голос Америки".

Согласно заявлению Министерства здравоохранения Калифорнии, продюсерам понадобится разрешение местных органов здравоохранения, чтобы снова приступить к съемкам.

Съемки по всему миру были приостановлены в середине марта, чтобы сдержать распространение пандемии.

Ранее на этой неделе рабочая группа, состоящая из представителей крупнейших голливудских киностудий и профсоюзов, предложила проводить обширное тестирование на коронавирус, ежедневную проверку симптомов и принять другие меры предосторожности, чтобы актеры и члены съемочных групп могли вернуться к работе.