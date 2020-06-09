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Создатель триллера "Другой" отснимет четвертую часть "Зловещих мертвецов"

Создатель триллера "Другой" отснимет четвертую часть "Зловещих мертвецов"
01:59 Сегодня Телеграф kinonews Фото: Twitter

Новости культуры:Назван режиссер четвертых "Зловещих мертвецов".

Исполнитель главной роли в культовом фильме "Зловещие мертвецы" Брюс Кэмпбелл в беседе с корреспондентами издания Empire Online анонсировал создание четвертой серии и назвал ее постановщика. По словам актера, фильм под названием "Evil Dead Now" снимет создатель триллера "Другой" Ли Кронин.

Сам Кэмпбелл вряд ли появится в кадре.

"С этого момента они вроде как должны быть сами по себе. И это прекрасно. И освобождает. В таком случае могут быть разные герои, разные героини. Этот будет немного более динамичным...мы просто хотим, чтобы серия была актуальной. Суть в том, что наши герои или героини - просто обычные люди. Именно в этом направлении мы и собираемся продолжить историю", - сказал он.

"Зловещие мертвецы" дебютировали в кино в 1981 году. Фильм оказался успешен и в 1987 вышел сиквел, а еще через несколько лет третья серия. В 2013 году была предпринята полнометражная попытка перезапуска. В 2015 году телеканал Starz представил сериал под названием "Эш против Зловещих мертвецов", который продержался три сезона и завершился в 2018 году. Съемочный график четвертого фильма пока не уточнялся.

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Все по теме:

Фильмы, Зловещие мертвецы, Брюс Кэмпбелл, Ли Кронин.
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