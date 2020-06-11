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Фильм "Віддаленний лай собак" стал победителем премии Peabody Awards

Фильм "Віддаленний лай собак" стал победителем премии Peabody Awards
05:21 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости культуры:Документальная лента про Украину стала победителем премии Peabody Awards.

Фильм режиссера Симона Леренга Вильмонта (Дания) "Віддаленний лай собак" (The Distant Barking of dogs) стал победителем премии Peabody Awards.

Об этом говорится на официальном сайте премии.

Из-за коронавируса церемонию награждения отменили, однако совет из 19 членов отобрал из 1300 фильмов-номинантов 30 лучших и обнародовал их список.

Документальная лента рассказывает о 10-летнем мальчике Олеге Афанасьеве, который живет на территории боевых действий вблизи линии фронта на Донбассе. Картину снимали в селе Гнутово (административно является частью Мариуполя) Донецкой области с 2015 до 2017 года.

Премия имени Джорджа Фостера Пибоди – это ежегодная международная премия за выдающийся вклад в области массмедиа, которая вручается с 1941 года.

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Фильмы, Peabody Awards.
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