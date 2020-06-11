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Брюс Уиллис получил роль в триллере "Вне смерти"

Брюс Уиллис получил роль в триллере "Вне смерти"
20:19 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: twitter
Голливудский актер получил роль в фильме студии Emmett/Furla Films.

Известный голливудский актер Брюс Уиллис сыграет в новом триллере "Вне смерти" (Out of Death) вместе с Джейми Кинг, с которой они снимались в "Городе грехов".

Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

По сюжету, Джейми Кинг достанется роль женщины, которая отправилась в поход и стала свидетелем преступления, совершенного четырьмя незнакомцами. Убегая от них, она столкнется со старым лесником, которого сыграет Уиллис. Они будут противостоять злодеям вместе.

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О дате выхода картины, съемками которой займется студия Emmett/Furla Films, не сообщается.

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Кино, Актер, Уиллис.
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