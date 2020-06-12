Лучший киногерой в истории: опрос зрителей определил победителя

Журнал Empire провел опрос среди читателей, какого героя они считают величайшим.

Индиана Джонс в исполнении Харрисона Форда признан величайшим киногероем в истории по версии Empire.

Издание провело опрос среди читателей, какого героя они считают величайшим, и кинолюбители выбрали археолога из знаменитой франшизы.

Ученого-археолога придумал в 1973 году основатель киностудии Lucasfilm Джордж Лукас. Впоследствии он спродюсировал серию полнометражных фильмов о нем при участии режиссера Стивена Спилберга.

Второе место в рейтинге самых любимых киногероев заняла Эллен Рипли из фильма "Чужой" в исполнении Сигурни Уивер.

На третьем — Железный человек из вселенной Marvel, сыгранный Робертом Дауни-младшим.

Замыкают пятерку лидеров Капитан Америка и один из главных персонажей "Звездных войн" Люк Скайуокер.

В топ-10 величайших киногероев также вошли Бэтмен из вселенной DC, принцесса Лея из "Звездных войн", Джеймс Бонд, а также супергерои Супермен и Черная пантера.

Кроме того, полный список 50 лучших героев фильмов включает в себя таких персонажей, как Марти МакФлай из трилогии "Назад в будущее" (23-е место), Черная вдова (22-е место) и Рокки (21-е место).