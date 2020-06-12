Скачать
Пятница, 12.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В Украине уже почти 30 тысяч человек заразились COVID-19, за сутки - 683 новых случаев
В Украине уже почти 30 тысяч человек заразились COVID-19, за сутки - 683 новых случаев
Лето наступает: жара в Киеве побила два температурных рекорда
Лето наступает: жара в Киеве побила два температурных рекорда
Формула-1 официально отменила три Гран-при
Формула-1 официально отменила три Гран-при
Исаакиев день: приметы и обряды на 12 июня
Исаакиев день: приметы и обряды на 12 июня

Лучший киногерой в истории: опрос зрителей определил победителя

Лучший киногерой в истории: опрос зрителей определил победителя
11:39 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: twitter
Журнал Empire провел опрос среди читателей, какого героя они считают величайшим.

Индиана Джонс в исполнении Харрисона Форда признан величайшим киногероем в истории по версии Empire.

Издание провело опрос среди читателей, какого героя они считают величайшим, и кинолюбители выбрали археолога из знаменитой франшизы.

Ученого-археолога придумал в 1973 году основатель киностудии Lucasfilm Джордж Лукас. Впоследствии он спродюсировал серию полнометражных фильмов о нем при участии режиссера Стивена Спилберга.

Второе место в рейтинге самых любимых киногероев заняла Эллен Рипли из фильма "Чужой" в исполнении Сигурни Уивер.

На третьем — Железный человек из вселенной Marvel, сыгранный Робертом Дауни-младшим.

Замыкают пятерку лидеров Капитан Америка и один из главных персонажей "Звездных войн" Люк Скайуокер.

"У нас будет лучшая команда из всех возможных": режиссер "Логана" отснимет "Индиану Джонса 5"

В топ-10 величайших киногероев также вошли Бэтмен из вселенной DC, принцесса Лея из "Звездных войн", Джеймс Бонд, а также супергерои Супермен и Черная пантера.

Кроме того, полный список 50 лучших героев фильмов включает в себя таких персонажей, как Марти МакФлай из трилогии "Назад в будущее" (23-е место), Черная вдова (22-е место) и Рокки (21-е место).

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Кино, Индиана Джонс, Киногерой.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Зеленский поблагодарил США за выделение военной помощи
02 Полицейские нашли трехлетнюю девочку, которая пропала на Черниговщине
03 В Минздраве рассказали, влияет ли жара на COVID-19
04 Погода на выходные: синоптики обещают сильную жару и грозовые дожди
05 Министры обороны Украины и Беларуси обговорили вопросы международной безопасности
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Пандемия COVID-19: в мире коронавирусом заразились 7,6 миллиона человек
В мире коронавирусом заразились 7,6 миллиона человек
Украинцам разрешили праздновать свадьбы: но есть условия
Украинцам разрешили праздновать свадьбы: но есть условия
В Киеве могут усилить карантин
В Киеве могут усилить карантин
Мощный аккумулятор и двойная камера: как выглядит Samsung Galaxy Tab S7
Мощный аккумулятор и двойная камера: как выглядит Samsung Galaxy Tab S7
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь