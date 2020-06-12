Скачать
Пятница, 12.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Кабмин заново поделил Украину: список районов и ОТГ
Кабмин заново поделил Украину: список районов и ОТГ
Лето наступает: жара в Киеве побила два температурных рекорда
Лето наступает: жара в Киеве побила два температурных рекорда
Формула-1 официально отменила три Гран-при
Формула-1 официально отменила три Гран-при
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 13 июня
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 13 июня

Netflix представил трейлер фильма "Евровидение: История огненной саги" (Видео)

Netflix представил трейлер фильма "Евровидение: История огненной саги" (Видео)
12:09 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: twitter
Сервис Netflix показал трейлер музыкальной комедии.

Главные роли в фильме сыграли Уилл Феррелл и Рэйчел МакАдамс. В ленте также снимались Пирс Броснан, Дэн Стивенс, Деми Ловато и др.

По сюжету два исландских певца отправляются на всемирно популярный песенный конкурс, чтобы завоевать победу и сердца фанатов.

Фильм снял Дэвид Добкин по сценарию Феррелла и Эндрю Стил. Он изначально должен был выйти в мае, во время самого Евровидения, однако из-за коронавируса конкурс отменили, а дату премьеры перенесли.

"50 оттенков серого" по-польски: фильм "365 дней" завоевал сердца зрителей (Видео)

Теперь премьера фильма состоится на Netflix 26 июня этого года.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Кино, Евровидение, Трейлер, Netflix, Евровидение: История огненной саги.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Погода на выходные: синоптики обещают сильную жару и грозовые дожди
02 Полицейские нашли трехлетнюю девочку, которая пропала на Черниговщине
03 В Минздраве рассказали, влияет ли жара на COVID-19
04 Зеленский поблагодарил США за выделение военной помощи
05 Министры обороны Украины и Беларуси обговорили вопросы международной безопасности
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Пандемия COVID-19: в мире коронавирусом заразились 7,6 миллиона человек
В мире коронавирусом заразились 7,6 миллиона человек
Украинцам разрешили праздновать свадьбы: но есть условия
Украинцам разрешили праздновать свадьбы: но есть условия
За сутки коронавирус подтвердили почти у ста киевлян
За сутки коронавирус подтвердили почти у ста киевлян
Мощный аккумулятор и двойная камера: как выглядит Samsung Galaxy Tab S7
Мощный аккумулятор и двойная камера: как выглядит Samsung Galaxy Tab S7
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь