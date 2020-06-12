Netflix представил трейлер фильма "Евровидение: История огненной саги" (Видео)

Сервис Netflix показал трейлер музыкальной комедии.

Главные роли в фильме сыграли Уилл Феррелл и Рэйчел МакАдамс. В ленте также снимались Пирс Броснан, Дэн Стивенс, Деми Ловато и др.

По сюжету два исландских певца отправляются на всемирно популярный песенный конкурс, чтобы завоевать победу и сердца фанатов.

Фильм снял Дэвид Добкин по сценарию Феррелла и Эндрю Стил. Он изначально должен был выйти в мае, во время самого Евровидения, однако из-за коронавируса конкурс отменили, а дату премьеры перенесли.

Теперь премьера фильма состоится на Netflix 26 июня этого года.