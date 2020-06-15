Звезда "Мидуэя" сыграет в фантастической картине студии Lionsgate

Съемки картины студия Lionsgate планирует начать осенью, а премьера состоится в 2021 году.

Патрик Уилсон ("Аквамен") составит компанию Холли Берри и Джошу Гаду в новом фантастическом фильме "Падение Луны" (Moonfall) Роланда Эммериха ("Послезавтра"). С Патриком Уилсон режиссер уже работал ранее в картине "Мидуэй".

По информации The Hollywood Reporter, Уилсон сыграет опального бывшего астронавта NASA, чья последняя миссия, закончившаяся трагедией, может дать подсказку о надвигающейся катастрофе. Чарли Пламмер ("Все деньги мира") выступит в роли его сына-подростка.

По сюжету, человечество сталкивается с новой угрозой - Луна падает на Землю после того, как таинственная сила выбила ее с орбиты. Команда отправляется на поверхность спутника, чтобы попытаться предотвратить кризис всего за несколько недель до столкновения.

Актерский состав фильма "Мидуэй" с режиссером Роландом Эммерихом

Эммерих напишет сценарий совместно с Харальдом Клозером и Спенсером Коэном, работавшими над еще одной лентой о глобальном бедствии - "2012".