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Вторник, 16.06.2020

В сети появился трейлер второго сезона сериала "Политик" (Видео)

Главные роли в сериале исполнили Бен Платт, Гвинет Пэлтроу, Джудит Лайт и др. Новые эпизоды политической комедии будут доступны на стриминговой платформе уже 19 июня. Во втором сезоне Пэйтон Хобарт (Бен Платт) соберется сместить со своего поста действующего лидера сенатского большинства в Нью-Йорке Деде Стэндиш (Джудит Лайт). А на стороне героини глава администрации Хадасса Голд (Бетт Мидлер), поэтому она уверена, что добьется переизбрания. Однако Пэйтон не собирается сдаваться. Ему удается раскрыть несколько секретов, которые явно повлияют на выборы. Тем временем мать героя Джорджина Хобарт (Гвинет Пэлтроу) принимает некое важное решение, которое может помешать парню в его деле.
112.ua
Фото: twitter
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