Смягчение ограничений: глава IMAX не ждет внушительных результатов от старта летних прокатов

Глава компании IMAX Ричард Гелфонд призвал не ждать каких-либо выдающихся результатов от старта летних блокбастеров на фоне ослабления ограничений, связанных с распространением коронавируса нового типа. Его высказывания по этому поводу приводит издание The Hollywood Reporter.

"Я обеспокоен тем, что люди сосредоточены на достижениях в премьерный уик-энд. Инвесторы должны выбросить это из головы. Никто не собирается бросать вызов "Мстителям 4" и их самому внушительному старту в истории кино. Этого просто не произойдет", - заявил он.

Он также назвал совершенно верным решение студии Warner Bros. передвинуть релиз фантастического триллера "Довод" на две недели, так как это, по его мнению, позволит сделать его прокат более эффективным.

"Теперь у нас есть возможность уделить больше внимания "Доводу" и "Мулану", - добавил он.

"Довод" должен был стать первым крупным релизом после возобновления кинопроката. Студия планировала представить его зрителям 17 июля 2020 года, но затем назначила новую дату выхода - 31 июля.

По утверждению источников, Warner Bors. стремилась перенести релиз на более поздний срок, но этому воспротивился Кристофер Нолан. "Мулан" должен стартовать в кинотеатрах на неделю раньше.