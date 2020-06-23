СМИ: Майкл Китон снова примерит костюм Бэтмена

Известный голливудский актер Майкл Китон вновь возвращается к образу Бэтмена. Как сообщает со ссылкой на свои источники в студии Warner Bros. издание The Hollywood Reporter, он исполнит роль супергероя в экранизации комиксов DC "Флэш". Более того, утверждается, что контракт Китона предполагает его участие сразу в нескольких подобных кинопроектах.

Вполне возможно, что одним из них станет лента "Бэтгерл". Официальные представители студии пока воздерживаются от комментариев по этому поводу.

Майкл Китон впервые облачился в костюм Бэтмена в одноименном фильме 1989 года, который снял режиссер Тим Бертон. Он был очень успешен в прокате, заработав более 400 миллионов долларов при бюджете всего в 35 миллионов долларов.

В 1992 году в прокат вышел сиквел также с участием Китона.

Что касается фильма "Флэш", то его съемки много раз откладывались. По последним, на момент написания данной заметки сведениям, его съемки могут начаться во второй половине 2020 года. Релиз запланирован на июнь 2022 года. Исполнителем титульной роли числился Эзра Миллер, который ранее появлялся в командных фильмах на основе комиксов.