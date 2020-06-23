Скачать
Вторник, 23.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Взрыв на Позняках: полиция отбросила одну из версий происшествия
Взрыв на Позняках: полиция отбросила одну из версий происшествия
Руководитель УЗ на встрече с Саакашвили попросил 50 миллиардов
Руководитель УЗ на встрече с Саакашвили попросил 50 миллиардов
Динамо едва обыграло Колос, благодаря VAR
Динамо едва обыграло Колос, благодаря VAR
Леся Никитюк сделала кокетливое фото и влюбила в себя всех подписчиков (Фото)
Леся Никитюк сделала кокетливое фото и влюбила в себя всех подписчиков (Фото)

СМИ: Майкл Китон снова примерит костюм Бэтмена

СМИ: Майкл Китон снова примерит костюм Бэтмена
Обновлено 02:20 Сегодня Телеграф kinonews.ru Фото: Твиттер
Известный голливудский актер Майкл Китон вновь возвращается к образу Бэтмена. Как сообщает со ссылкой на свои источники в студии Warner Bros. издание The Hollywood Reporter, он исполнит роль супергероя в экранизации комиксов DC "Флэш". Более того, утверждается, что контракт Китона предполагает его участие сразу в нескольких подобных кинопроектах.

Вполне возможно, что одним из них станет лента "Бэтгерл". Официальные представители студии пока воздерживаются от комментариев по этому поводу.

Майкл Китон впервые облачился в костюм Бэтмена в одноименном фильме 1989 года, который снял режиссер Тим Бертон. Он был очень успешен в прокате, заработав более 400 миллионов долларов при бюджете всего в 35 миллионов долларов.

В 1992 году в прокат вышел сиквел также с участием Китона.

 Что касается фильма "Флэш", то его съемки много раз откладывались. По последним, на момент написания данной заметки сведениям, его съемки могут начаться во второй половине 2020 года. Релиз запланирован на июнь 2022 года. Исполнителем титульной роли числился Эзра Миллер, который ранее появлялся в командных фильмах на основе комиксов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Фильмы, Бэтмен, Майкл Китон.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Зеленский: Канада планирует строить в Украине горно-обогатительный комбинат
02 Ведущий "Холостяка" прокомментировал разрыв Макса и Даши
03 Эта картинка подскажет, что Вам нужно делать в своей жизни
04 Зеленский уволил посла в Сингапуре, Брунее и Новой Зеландии
05 Напитки, которые нужно пить перед сном, чтобы похудеть
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
На антарктической станции РФ произошел масштабный пожар
На антарктической станции РФ произошел масштабный пожар
Коронавирусные антирекорды: Степанов побывал на Львовщине и обещает &quot;принять решения&quot;
Коронавирусные антирекорды: Степанов побывал на Львовщине
Карантин на Закарпатье ослаблять не будут
Карантин на Закарпатье ослаблять не будут
Универсальные образы на каждый день (Фото)
Универсальные образы на каждый день (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь