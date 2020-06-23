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Лучший из лучших: сайт Rotten Tomatoes назвал самый топовый оригинальный сериал HBO
Rotten Tomatoes назвал самый топовый оригинальный сериал HBO

Лучший из лучших: сайт Rotten Tomatoes назвал самый топовый оригинальный сериал HBO

Лучший из лучших: сайт Rotten Tomatoes назвал самый топовый оригинальный сериал HBO
15:24 Сегодня Телеграф nv.ua Фото: twitter.com
Победителя определили по результатам голосования пользователей сайта.

Популярный сайт-агрегатор рецензий Rotten Tomatoes назвал сериал студии НВО Игра престолов лучшим оригинальным сериалом всех времен. 

В финале за титул самого популярного оригинального сериала НВО боролись фэнтези драма Игра престолов, научно-фантастический вестерн Мир Дикого запада, драма Чернобыль и полицейская драма Прослушка.

Напомним, в середине июня Rotten Tomatoes подвел итоги первого полугодия 2020 года и опубликовал рейтинг лучших сериалов, которые вышли в 2020 году.

Самый популярный на HBO Max: какой проект стал "победителем"

Промежуточные результаты помогут не заскучать и не потеряться среди сотен названий сериалов, мини-сериалов и новых сезонов, вышедших этом году.

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Все по теме:

Кино, Сериал, HBO, Игра престолов.

Автор:

Телеграф
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