Лучший из лучших: сайт Rotten Tomatoes назвал самый топовый оригинальный сериал HBO

Победителя определили по результатам голосования пользователей сайта.

Популярный сайт-агрегатор рецензий Rotten Tomatoes назвал сериал студии НВО Игра престолов лучшим оригинальным сериалом всех времен.

В финале за титул самого популярного оригинального сериала НВО боролись фэнтези драма Игра престолов, научно-фантастический вестерн Мир Дикого запада, драма Чернобыль и полицейская драма Прослушка.

Напомним, в середине июня Rotten Tomatoes подвел итоги первого полугодия 2020 года и опубликовал рейтинг лучших сериалов, которые вышли в 2020 году.

Промежуточные результаты помогут не заскучать и не потеряться среди сотен названий сериалов, мини-сериалов и новых сезонов, вышедших этом году.