"Губка Боб в бегах" пропустит кинотеатральный прокат

Полнометражный анимационный фильм "Губка Боб в бегах" студии Paramount появится сразу онлайн.

Мультфильм станет эксклюзивом онлайн-кинотеатра CBS All Access и выйдет в сервисе в начале 2021 года. В украинский прокат лента должна была выйти 4 июня 2020 года.

Об этом сообщает variety.

Это первый проект о персонаже, созданный при помощи 3D-анимации. Режиссером выступил Тим Хилл, который работал над мультсериалом Nickelodeon "Губка Боб Квадратные Штаны".

По сюжету главный герой возвращается домой и обнаруживает пропажу своего самого дорого друга — улитки Гэри. Вместе с Патриком он отправляется на поиски, которые полны приключений и различных встреч, например, с Киану Ривзом.

Анимация станет своеобразным посланием к создателю персонажа Стивену Хилленбергу, ушедшему из жизни в ноябре 2018 года.