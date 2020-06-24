Мэл Гибсон лишился работы в "Побеге из курятника 2" за антисемитские высказывания

64-летний Мэл Гибсон потерял роль в сиквеле мультфильма "Побег из курятника" после того, как Вайнона Райдер обвинила его в антисемитских высказываниях.

По словам звезды "Очень странных дел", на голливудской вечеринке в 1995 году Гибсон позволил себе грубый комментарий о евреях.

"Мы были на многолюдной вечеринке с одним из моих хороших друзей, Мэл Гибсон курил сигару. Речь зашла об иудейской вере, и в этот момент он сказал: "Ты же не шельма из печи, а?" - вспомнила 48-летняя актриса в интервью The Times. Также Райдер утверждает, что Гибсон обратился к ее другу-гею со словами: "О, подожди, я заболею СПИДом?" По ее словам, позже он пытался извиниться за свои оскорбительные высказывания.

Вайнона Райдер (настоящее имя - Вайнона Лора Горовиц) не впервые рассказывает эту историю: в 2010 году она упоминала о ней в интервью GQ. Представитель Гибсона, в свою очередь, обвинения Райдер отрицает.

"Это на 100% ложь. Она солгала об этом более десяти лет назад, когда говорила с прессой, и лжет об этом теперь. Кроме того, она солгала о том, что он пытался перед ней извиниться. Много лет назад он обратился к ней, чтобы поговорить о ее лжи, но она отказалась обсуждать это с ним", - говорится в заявлении для New York Post.

Мэл Гибсон неоднократно попадал в скандалы из-за антисемитских, гомофобных и мизогинных высказываний. В 2006 году, когда его машину остановили в Малибу, актер-режиссер сказал полицейскому: "Евреи несут ответственность за все войны в мире", а его женщину-коллегу назвал "сахарными сиськами". В 2010 году бывшая девушка Гибсона Оксана Григорьева опубликовала пленки с женоненавистническими и расистскими тирадами, включая: "Если тебя изнасилует стая н***ров, это будет твоя вина". Также Григорьева утверждала, что он несколько раз ударил ее по голове и лицу, но не привлекался за это к ответственности.

О том, что скандальное прошлое актера может стоить ему работы, впервые объявило издание The Wrap со ссылкой на инсайдера в производстве "Побега из курятника 2". Первая часть мультфильма вышла в 2000 году, при бюджете $44,3 млн собрала $227 млн и заняла первое место в списке самых кассовых кукольных мультфильмов. В ней Мэл Гибсон озвучивал петуха Рокки.