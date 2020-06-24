Скачать
Среда, 24.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
КГЦЗ: В Украине с июля возрастет уровень максимальной помощи по безработице
КГЦЗ: В Украине с июля возрастет уровень максимальной помощи по безработице
Непогода в западных областях: Шмыгаль созывает внеочередное заседание Кабмина
Непогода в Украине: Шмыгаль созывает внеочередное заседание Кабмина
Папа Римский обратился к гонщику Дзанарди
Папа Римский обратился к гонщику Дзанарди
Выход нового сезона "Рассказа служанки" перенесли
Выход нового сезона "Рассказа служанки" перенесли

Дж. К. Симмонс возвращается в Marvel: подробности

Дж. К. Симмонс возвращается в Marvel: подробности
Обновлено 18:02 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: twitter.com
Актер Дж. К. Симмонс подтвердил, что вернется к роли Дж. Джоны Джеймсона в одном из будущих проектов по комиксам Marvel.

Симмонс признался, что уже снимался в сценах для одного из следующих проектов Sony, и сообщил, что у студии есть план на его героя.

Об этом пишет Тhe Wrap.

"У Джея Джоны Джеймсона есть будущее. При условии, что кинотеатры возобновят работу и люди в будущем вернутся в кинотеатры. А если нет, то мы, наверное, увидим это дома по телевизору. Одно появление уже отснято, и, насколько я в курсе, планируется еще одно. Так что, надеюсь, Джей Джей Джей будет жить вечно", - сказал актер.

"Возвращается к своим корням": Marvel перезапускает "Железного человека" (Видео)

Предполагается, что следующим фильмом по комиксам Marvel с участием Джеймсона станет "Морбиус".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Кино, Marvel, Актер, Дж. К. Симмонс.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Любимый летний салат оказался опасен: чем вредно сочетание огурцов и помидоров
02 На Красной площади в Москве состоялся парад: кто из мировых лидеров приехал
03 В Украине за сутки почти тысяча новых инфицированных COVID-19
04 Эльза Хоск обнажила ягодицы в соблазнительном бикини
05 Дожди не отступают: в Украине прогнозируют грозы и шквальный ветер, на западе - сильные ливни
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Кличко: В Киеве каждый пятый выпускник не будет сдавать ВНО
Кличко: В Киеве каждый пятый выпускник не будет сдавать ВНО
Пандемия коронавируса: МВФ ухудшил прогноз для мировой экономики
Пандемия COVID-19: МВФ ухудшил прогноз для мировой экономики
В Яремче обвал дороги разрушил главный водопровод - люди остались без воды
Яремче осталось без воды - обвал дороги разрушил трубу
&quot;Черная пантера&quot; модельного бизнеса украсила обложку Vogue: потрясающие снимки
"Черная пантера" модельного бизнеса украсила обложку Vogue: потрясающие снимки
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь