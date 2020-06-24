Дж. К. Симмонс возвращается в Marvel: подробности

Актер Дж. К. Симмонс подтвердил, что вернется к роли Дж. Джоны Джеймсона в одном из будущих проектов по комиксам Marvel.

Симмонс признался, что уже снимался в сценах для одного из следующих проектов Sony, и сообщил, что у студии есть план на его героя.

Об этом пишет Тhe Wrap.

"У Джея Джоны Джеймсона есть будущее. При условии, что кинотеатры возобновят работу и люди в будущем вернутся в кинотеатры. А если нет, то мы, наверное, увидим это дома по телевизору. Одно появление уже отснято, и, насколько я в курсе, планируется еще одно. Так что, надеюсь, Джей Джей Джей будет жить вечно", - сказал актер.

Предполагается, что следующим фильмом по комиксам Marvel с участием Джеймсона станет "Морбиус".