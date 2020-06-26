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"Энола Холмс" может не выйти на экран из-за судебного иска: почему недовольны родственники Конан-Дойла

"Энола Холмс" может не выйти на экран из-за судебного иска: почему недовольны родственники Конан-Дойла
Обновлено 19:33 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram
Новый фильм "Энола Холмс" с актрисой Милли Бобби Браун может не выйти на экран из-за иска потомков писателя Артура Конан-Дойла. Сейчас в суд уже подали соответствующее заявление.

Как сообщает Deadline, фильм "Энола Холмс" должен выйти на стриминговой платформе Netflix в сентябре 2020 года. Сейчас в сети опубликовали эффектные кадры с главными актерами фильма - Генри Кавиллом, Милли Бобби Браун и Сэмом Клафлином.

По сюжету, младшая сестра Шерлока и Майкрофта Холмса имеет интеллект не хуже, чем у знаменитых мужчин. Энола берется расследовать загадочное исчезновение матери. И когда ее братья убеждены, что она совершила самоубийство, девушка не верит в это. Энола прочитает дневник матери, где найдет несколько подсказок в запутанном деле.

Фильм "Энола Холмс" сняли по циклу романов Нэнси Спрингер, которые пользуются большой популярностью в мире.

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И хотя киноманы ожидают ленту в сентябре 2020 года, она может не появиться на экранах. Дело в том, что родственники писателя Артура Конан-Дойла, который является создателем Шерлока Холмса, подали в суд. Автор романов Нэнси Спрингер также должна будет появиться на заседании.

В иске отмечается, что новые книги о сестре Шерлока Холмса основаны на истории Артура Конона-Дойла, вышедшей на прилавки книжных магазинов еще в 1920-е годы. Поэтому автор книг, как и режиссеры голливудской ленты нарушили авторские права и закон об общественном достоянии.

Кроме этого, родственники легендарного писателя заявляют, что большинство произведений их предка было признано общедоступным, кроме 10 рассказов. Именно в них и появляется сестра Холмса.

 
 
 
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Сейчас создатели фильма "Энола Холмс" не дают комментариев относительно судебного иска. Не комментируют ситуацию и представители стриминговои компании Netflix.

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Артур Конан Дойл, Netflix, Милли Бобби Браун, Энола Холмс, Нэнси Спрингер.

Автор:

Телеграф
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