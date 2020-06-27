Скачать
Суббота, 27.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Степанов: Рост заболеваемости COVID-19 в Украине не связан с увеличением количества тестирований
Степанов: Рост заболеваемости COVID-19 в Украине не связан с увеличением количества тестирований
Коронавирус в ВСУ: сколько военных болеют COVID-19
Коронавирус в ВСУ: сколько военных болеют COVID-19
Мейвезер раскритиковал создателей боксерских рейтингов
Мейвезер раскритиковал создателей боксерских рейтингов
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 28 июня
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 28 июня

Кинозвезды, которые участвовали в съемках со своими детьми

Кинозвезды, которые участвовали в съемках со своими детьми
Обновлено 13:29 Сегодня Телеграф bigpicture.ru Фото: pinterest.com
Когда твой отец (или мать) звезда Голливуда, то немудрено, что все детство пройдет на съемочных площадках. С самых малых лет дети влюбляются в волшебный мир кино и неудивительно, что дети актеров и актрис хотят пойти по их стопам.
  • 1

    Брюс Уиллис и Румер Уиллис

    Румер Гленн Уиллис родилась в семье кинозвезд, но несмотря на это, родители не делали ей поблажек. Брюс Уиллис заставил дочку наравне со всеми пройти все прослушивания, чтобы получить роль в фильме "Заложник". Румер честно заполучила роль дочери главного героя и в свои 16 лет она отлично сыграла.

  • 2

    Деми Мур и Румер Уиллис

    Румер снималась не только с папой, но и с мамой. 8-летняя девочка снялась в фильме "Стриптиз", где Деми Мур была главной героиней. Румер отлично справилась с ролью дочери. Кстати, эта была ее самая первая роль.

  • 3

    Гвинет Пэлтроу и Блайт Даннер

    Первый раз Даннер снялась вместе со своей дочерью в криминальном фильме 1992 года "Жестокие сомнения". А в 2003 году мама и дочь встретились на съемочной площадке биографической драмы "Сильвия", где главную роль исполнила Гвинет, а Блайт сыграла ее мать.

  • 4

    Анджелина Джоли и Вивьен Джоли-Питт

    В сказке "Малефисента" роль 5-летней принцессы Авроры досталась дочери Анджелины Джоли. И авторитет мамы оказался не при чем. Дело в том, что остальные маленькие актрисы слишком боялись грозного вида рогатой волшебницы.

  • 5

    Джон Войт и Анджелина Джоли

    А в свое время Анджелина Джоли сыграла вместе со своим папой — известным голливудским актером Джоном Войтом. Он сыграл отца главной героини в фильме "Лара Крофт: Расхитительница гробниц".

  • 6

    Колин Хэнкс и Том Хэнкс

    Колин Хэнкс и его знаменитый отец Том Хэнкс впервые появились вместе на экране в музыкальной комедии "То, что ты делаешь" в 1996 году, а в 2008 году еще они сыграли отца и сына в фильме "Великий Бак Ховард".

  • 7

    Мэми Гаммер и Мерил Стрип

    Мэми Гаммер и Мерил Стрип снялись вместе в трагикомедии "Рики и Флэш" в 2015 году. В фильме Мэми сыграла дочь главной героини.

  • 8

    Уилл Смит и Джейден Смит

    Дебют Джейдена в кино состоялся в 2006 году, когда он вместе с папой снялся в драме "В погоне за счастьем". За эту роль молодой актер получил престижную премию MTV Movie Awards в номинации "Кинопрорыв" 2007 года.

    Уилл и Джейден Смит стали отличным актерским дуэтом. В 2013 году они сыграли в фантастическом боевике "После нашей эры". К сожалению, фильм не имел особо успеха.

  • 9

    Уилл Смит и Уиллоу Смит

    Уилл Смит играл вместе не только с сыном, но и со своем дочкой. 7-летняя девочка сыграла его дочь в постапокалиптическом фильме "Я — легенда".

  • 10

    Бен Стиллер и Джерри Стиллер

    Джерри Стиллер сыграл отца киногероев Бена в таких фильмах, как "Девушка моих кошмаров" и "Образцовый самец". У них тоже сложился отличный актерский дуэт.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Фильмы, Кино, Актеры, Звезды.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Продукты, которые помогут избавиться от жира на животе
02 Холестерину бой: продукт, который снизит риск сердечно-сосудистых заболеваний
03 Астронавты NASA вышли в открытый космос "на прогулку" (Фото, Видео)
04 В ВР создадут законопроект об уголовной ответственности за поддержку оккупации Крыма
05 Президент раскритиковал работу весовых комплексов для фур
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
ООС: боевики дважды нарушали &quot;режим тишины&quot;
ООС: боевики дважды нарушали "режим тишины"
Вспышка COVID-19: На австрийском курорте переболели 42% жителей
Вспышка COVID-19: На австрийском курорте переболели 42% жителей
В Украине на выходные - преимущественно без осадков, прогреет до +31°
В Украине на выходные - преимущественно без осадков, прогреет до +31°
Atlas Weekend-2021: известен еще один хедлайнер фестиваля
Atlas Weekend-2021: известен еще один хедлайнер фестиваля
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь