Кинозвезды, которые участвовали в съемках со своими детьми

1 Брюс Уиллис и Румер Уиллис Румер Гленн Уиллис родилась в семье кинозвезд, но несмотря на это, родители не делали ей поблажек. Брюс Уиллис заставил дочку наравне со всеми пройти все прослушивания, чтобы получить роль в фильме "Заложник". Румер честно заполучила роль дочери главного героя и в свои 16 лет она отлично сыграла.

2 Деми Мур и Румер Уиллис Румер снималась не только с папой, но и с мамой. 8-летняя девочка снялась в фильме "Стриптиз", где Деми Мур была главной героиней. Румер отлично справилась с ролью дочери. Кстати, эта была ее самая первая роль.

3 Гвинет Пэлтроу и Блайт Даннер Первый раз Даннер снялась вместе со своей дочерью в криминальном фильме 1992 года "Жестокие сомнения". А в 2003 году мама и дочь встретились на съемочной площадке биографической драмы "Сильвия", где главную роль исполнила Гвинет, а Блайт сыграла ее мать.

4 Анджелина Джоли и Вивьен Джоли-Питт В сказке "Малефисента" роль 5-летней принцессы Авроры досталась дочери Анджелины Джоли. И авторитет мамы оказался не при чем. Дело в том, что остальные маленькие актрисы слишком боялись грозного вида рогатой волшебницы.

5 Джон Войт и Анджелина Джоли А в свое время Анджелина Джоли сыграла вместе со своим папой — известным голливудским актером Джоном Войтом. Он сыграл отца главной героини в фильме "Лара Крофт: Расхитительница гробниц".

6 Колин Хэнкс и Том Хэнкс Колин Хэнкс и его знаменитый отец Том Хэнкс впервые появились вместе на экране в музыкальной комедии "То, что ты делаешь" в 1996 году, а в 2008 году еще они сыграли отца и сына в фильме "Великий Бак Ховард".

7 Мэми Гаммер и Мерил Стрип Мэми Гаммер и Мерил Стрип снялись вместе в трагикомедии "Рики и Флэш" в 2015 году. В фильме Мэми сыграла дочь главной героини.

8 Уилл Смит и Джейден Смит Дебют Джейдена в кино состоялся в 2006 году, когда он вместе с папой снялся в драме "В погоне за счастьем". За эту роль молодой актер получил престижную премию MTV Movie Awards в номинации "Кинопрорыв" 2007 года. Уилл и Джейден Смит стали отличным актерским дуэтом. В 2013 году они сыграли в фантастическом боевике "После нашей эры". К сожалению, фильм не имел особо успеха.

9 Уилл Смит и Уиллоу Смит Уилл Смит играл вместе не только с сыном, но и со своем дочкой. 7-летняя девочка сыграла его дочь в постапокалиптическом фильме "Я — легенда".