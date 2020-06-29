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Disney и Pixar вскоре представят новый мультфильм: трейлер

Disney и Pixar вскоре представят новый мультфильм: трейлер
04:28 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Twitter
Disney и Pixar представили первый полноценный трейлер нового полнометражного анимационного фильма "Душа" (Soul).

Disney и Pixar представили первый полноценный трейлер нового полнометражного анимационного фильма "Душа".

Первый короткий трейлер опубликован на YouTube-канале компании.

Мультфильм рассказывает об учителе музыки, который мечтает начать работать в джазовом кафе.

Однако его планам не суждено сбыться: с ним происходит несчастный случай, и его душа отделяется от тела. В свободном полете она попадает на “семинар”, который проходят души для повышения уровня квалификации, прежде чем “прикрепиться” к новорожденному.

Премьера анимационного фильма должна была состояться 17 июня, однако из-за пандемии коронавируса релиз был перенесен. Студии сообщили, что новая дата выхода “Души” в прокат — 20 ноября.

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Все по теме:

Дисней, Мультфильм, Pixar.

Автор:

Телеграф
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