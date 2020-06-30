Со всеми деталями: HBO Max покажет американским зрителям "брутальную версию" "Казино Рояль"

Потоковый сервис HBO Max представит американским зрителям брутальную версию фильма "Казино Рояль", в котором впервые роль Джеймса Бонда сыграл британский актер Дэниел Крэйг. Ранее в Северной Америке демонстрировался лишь отредактированный вариант, в котором отсутствовали некоторые ключевые сцены.

Речь, в частности, идет об эпизоде, в котором главный злодей подвергает агента 007 пыткам, а также отдельных потасовках, лишенных в американском прокате кровавых деталей.

Как известно, фильм "Казино Рояль" вышел в покат в 2006 году.

Его релиз ознаменовал собой очередную перезагрузку популярной франшизы. Эксперимент оказался вполне успешным: кассовые сборы картины превысили 590 миллионов долларов при производственном бюджете в 150 миллионов долларов.

Позже в рамках празднования 50-летия "бондианы" аукционный дом Christie`s провел благотворительные торги, на которые были выставлены лоты, имеющие отношение к фильмам о Джеймсе Бонде. Так, финальная стоимость плавок, в которых Дэниел Крэйг появлялся в одном из эпизодов "Казино Рояль" достигла 71,8 тысяч долларов, тогда как устроители торгов рассчитывали выручить за них не более восьми тысяч долларов.